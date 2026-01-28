Vorteilswelt
24 Passagiere

Reisebus fährt im Lungau in den Straßengraben

Salzburg
28.01.2026 07:45
Auf eisiger Straße war der Bus ausgebrochen.
Auf eisiger Straße war der Bus ausgebrochen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Thomatal)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Reisebus blieb am Dienstag in Thomatal im Lungau (Salzburg) im Straßengraben liegen. Das Fahrzeug geriet in Schräglage. Die Passagiere konnten aber noch aussteigen. Die Feuerwehr rückte zur Rettung aus. 

0 Kommentare

Nach einem missglückten Ausweichmanöver war der Reisebus von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug steckte dann im Straßengraben fest. 24 Personen waren an Bord, sie wurden während der Bergung in einem Hotel versorgt. 

Den Feuerwehren Thomatal und Tamsweg gelang es schließlich, den Bus mithilfe einer Einbauseilwinde zu bergen. 

Salzburg

