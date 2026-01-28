Reisebus fährt im Lungau in den Straßengraben

Bürgermeister: „Es geht nur miteinander“
„Krone“-Gemeindeserie
Ein Reisebus blieb am Dienstag in Thomatal im Lungau (Salzburg) im Straßengraben liegen. Das Fahrzeug geriet in Schräglage. Die Passagiere konnten aber noch aussteigen. Die Feuerwehr rückte zur Rettung aus.
Nach einem missglückten Ausweichmanöver war der Reisebus von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug steckte dann im Straßengraben fest. 24 Personen waren an Bord, sie wurden während der Bergung in einem Hotel versorgt.
Den Feuerwehren Thomatal und Tamsweg gelang es schließlich, den Bus mithilfe einer Einbauseilwinde zu bergen.
