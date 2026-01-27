Pinzgau-Coach hat zwei Startrainer als Vorbilder

Auch darum oder besonders wegen der schwachen Auftritte im Herbst trennten sich die Pinzgauer von Cheftrainer Florian Klausner. Der im Klub bereits tätige Adonis Spica übernahm und absolviert derzeit die erste volle Vorbereitung als Chefcoach. „In der Pause haben wir vor allem an der Stabilität und an klaren Abläufen gearbeitet. Die Mannschaft wirkt sehr fokussiert, die Intensität im Training ist hoch und die Stimmung im Team ist positiv“, sagte der 32-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.