Hohe Inflation

Trump senkt Zölle auf mehrere Lebensmittel

Außenpolitik
15.11.2025 08:05
Die Regierung in Washington verspricht, dass nun die Preise bei zahlreichen Produkten fallen ...
Die Regierung in Washington verspricht, dass nun die Preise bei zahlreichen Produkten fallen werden.(Bild: APA/2024 Getty Images)

Kehrtwende in der Handelspolitik: US-Präsident Donald Trump hat angesichts wachsender Sorgen über hohe Lebensmittelpreise die Zölle auf mehr als 200 Produkte wie Kaffee, Rindfleisch und Bananen ausgesetzt.

Die Preise für Lebensmittel waren in den USA zuletzt deutlich gestiegen. Nach den jüngsten verfügbaren Daten für September war Faschiertes vom Rind fast 13 Prozent teurer als im Vorjahr, Steaks kosteten fast 17 Prozent mehr. Die Preise für Bananen lagen rund sieben Prozent höher. Zur Begründung verwies das Weiße Haus auf Fortschritte bei Handelsgesprächen. Zudem würden einige der betroffenen Produkte nicht in den USA angebaut oder verarbeitet.

Lebenshaltungskosten wichtiges innenpolitisches Thema
Doch bei der Entscheidung dürften wohl auch innenpolitische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Die Demokraten hatten zuletzt bei Wahlen in Bundesstaaten und Städten eine Reihe von Siegen errungen, bei denen die wachsende Sorge der Wähler über die Lebenshaltungskosten ein zentrales Thema war.

Zolleinnahmen sollen armen Menschen helfen
Trump sagte am Freitag, weitere Lockerungen seien wohl nicht nötig. Die Preise für Kaffee und andere Lebensmittel würden infolge der jüngsten Ausnahmen fallen. „Die Kaffeepreise waren etwas hoch, jetzt werden sie in Kürze niedrig sein“, sagte er. Zudem stellte Trump eine Zahlung von 2000 Dollar für Amerikaner mit niedrigem und mittlerem Einkommen in Aussicht, die aus den Zolleinnahmen finanziert werden solle.

Branchenverbände reagierten gemischt. Der Lebensmittelverband FMI begrüßte die Ausnahmen und äußerte die Hoffnung, dass die Tasse Kaffee für die Verbraucher erschwinglicher werde. Der Verband der Spirituosenhersteller zeigte sich jedoch enttäuscht, dass Spirituosen aus der EU und Großbritannien von den Ausnahmen ausgeschlossen blieben.

