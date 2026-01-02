Geheime Erbin Kims tritt erstmals ins Rampenlicht

Zum ersten Mal hat die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen offiziellen Termin im Familienmausoleum der Kim-Dynastie absolviert. Auf Bildern der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA ist das Mädchen im Zentrum des Besuchs im Kumsusan-Palast in Pjöngjang zu sehen – dem heiligsten Ort Nordkoreas, in dem die Leichname von Staatsgründer Kim Il Sung und dessen Sohn Kim Jong-il aufgebahrt sind.