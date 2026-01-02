Vorteilswelt
Nächste Machthaberin?

Geheime Erbin Kims tritt erstmals ins Rampenlicht

Außenpolitik
02.01.2026 08:34

Zum ersten Mal hat die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen offiziellen Termin im Familienmausoleum der Kim-Dynastie absolviert. Auf Bildern der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA ist das Mädchen im Zentrum des Besuchs im Kumsusan-Palast in Pjöngjang zu sehen – dem heiligsten Ort Nordkoreas, in dem die Leichname von Staatsgründer Kim Il Sung und dessen Sohn Kim Jong-il aufgebahrt sind.

0 Kommentare

Experten werten den Auftritt als klares Signal: Kim Jong Un könnte seine Tochter als politische Nachfolgerin vorbereiten. Bereits seit 2022 ist sie auf Fotos der Staatsmedien zu sehen und hat seitdem mehrfach offizielle Termine begleitet, darunter Raketentests und einen Staatsbesuch in China.

Über das Mädchen selbst ist wenig bekannt. Weder Name noch Alter wurden offiziell bestätigt. Nach Angaben von Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 traf, soll sie „Ju Ae“ heißen. Schätzungen zufolge ist sie rund 13 Jahre alt.

Klares Symbol der Kim-Dynastie
Einige Fachleute vermuten zudem, dass Kim Jong Un noch weitere Kinder haben könnte, darunter möglicherweise einen Sohn, der später der Öffentlichkeit vorgestellt werden könnte.

Der Auftritt der Tochter im Mausoleum setzt ein starkes Symbol: Die Nachfolge innerhalb der Kim-Dynastie scheint weiterhin fest im Blick des Machthabers zu stehen.

Ähnliche Themen
Kim Jong-un
NordkoreaPjöngjangChina
