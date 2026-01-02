Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stundenlange Suche

Alpinist nach 140-Meter-Sturz in Bachbett vermisst

Tirol
02.01.2026 08:20
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Einen langen Einsatz hatten die Retter am Neujahrstag in Bach im Tiroler Außerfern zu verzeichnen. Ein Belgier (17) stürzte bei einer Tour und verletzte sich dabei. Er setzte den Notruf ab, war danach jedoch nicht mehr zu erreichen.

0 Kommentare

Der junge Belgier war alleine zu einer Bergtour auf den Lachenkopf aufgebrochen. Gegen 13 Uhr erreichte er den Gipfel und setzte seine Tour in Richtung Bernhardseckhütte fort.

Im Bereich der Eggmähder zweigte er in Richtung Tal ab. Aus bislang unbekannter Ursache kam er vom markierten Weg ab und rutschte über extrem steiles Gelände rund 140 Höhenmeter in die Tiefe des Modertals.

Dort kam er in einem Bachbett zum Liegen. „Durch den Absturz zog er sich Verletzungen am Knie sowie am Sprunggelenk zu, wodurch er nicht mehr in der Lage war, sich fortzubewegen“, schildert die Polizei.

Zitat Icon

Sein Mobiltelefon war nach dem Absetzen des Notrufs nicht mehr erreichbar.

Polizeisprecher

Nach Notruf nicht mehr erreichbar
Gegen 15.40 Uhr setzte er schließlich seinen Notruf ab, konnte der Leitstelle Tirol aufgrund fehlender präziser Angaben nicht seinen genauen Aufenthaltsort mitteilen. „Zudem war sein Mobiltelefon nach dem Absetzen des Notrufs nicht mehr erreichbar“, heißt es.

Die alarmierte Bergrettung Elbigenalp sowie die Alpinpolizei Reutte rückten aus, um den 17-Jährigen zu suchen. Eine großangelegte Suchaktion wurde um 16.30 Uhr schließlich auch durch einen Hubschrauber unterstützt. Dieser musste seinen Einsatz jedoch nach gut einer Stunde aufgrund der einbrechenden Dunkelheit abbrechen.

Zitat Icon

Angesichts der schwierigen Bedingungen forderte die Bergrettung außerdem einen Notarzthubschrauber zur Unterstützung an.

Die Polizei

Einsatzkräfte gaben nicht auf
Die Bergrettung setzte die Suche hingegen mit Drohnen der Bergrettungen Ehrwald und Reutte fort. Damit konnte man das schwer zugängliche Gelände absuchen. „Angesichts der schwierigen Bedingungen forderte die Bergrettung außerdem einen Notarzthubschrauber zur Unterstützung an“, so die Polizei. Auch der Polizeihubschrauber wurde später hinzugezogen.

Kurz nach 18 Uhr dann die erlösende Nachricht: Der Notarzthubschrauber konnte den Vermissten ausfindig machen. Er wurde wenig später mittels Seilwinde geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
191.514 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
189.316 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
166.990 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf