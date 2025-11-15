„Unfair“: Neos-Chefin mit klarer Lohnansage an SPÖ

Diese Aussage wird für Aufregung sorgen in der „neuen“ rot-pinken Koalition in der Bundeshaupstadt. Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling von den Neos (zuständig für Integration und Bildung) hat an Michael Ludwigs SPÖ eine klare Forderung. Es geht um das heikle Thema Löhne. Sogar das Wort „unfair“ fällt.