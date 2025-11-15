Salzburger (59) verlor 17.000 Euro an Betrüger

Diese erwarb der Sohn für seine Mutter. Man nahm erneut Kontakt mit der angeblichen Firma auf. Dort teilte man den Flachgauern mit, dass die 300 Euro nicht angekommen waren. Warum? „Weil der Betrag nicht direkt von der 81-Jährigen stammt“, bekamen sie zu hören. Daher loggte sich der Sohn nun beim Bank-Account seiner Mutter ein. Sofort wurden laut seinen Angaben ohne sein Zutun 5000 Euro abgebucht. Daraufhin wurde der Bildschirm schwarz. Anschließend tätigten die Abzocker 29 Abbuchungen – diese gab der 59-Jährige allesamt frei. Er dachte, dass es sich um eine Rücküberweisung der 5000 Euro handeln würde. Ein fataler Irrtum: Insgesamt brachten die Unbekannten die Flachgauer Familie um knapp 17.000 Euro. Erst jetzt wandte sich der 59-Jährige an die Polizei.