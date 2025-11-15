Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Bestätigung

Diese Ziele verfolgt Grünen-Chefin Berthold

Salzburg
15.11.2025 16:47
Martina Berthold wurde wieder gewählt und bedankte sich für das Vertrauen.
Martina Berthold wurde wieder gewählt und bedankte sich für das Vertrauen.(Bild: Andreas Tröster)

Mit 95 Prozent wählte die Partei Martina Berthold zur neuen und alten Landessprecherin. Die Klubobfrau im Landtag teilte wegen der Pflegekürzungen gegen Schwarz-Blau aus. Die „Krone“ kennt ihre Ziele für die nächsten Wahlen.

0 Kommentare

Wie berichtet wählten die Grünen am Samstag Martina Berthold zur neuen Landessprecherin. Die 55-Jährige erhielt 95 Prozent und freute sich über den Vertrauensbeweis. Als Ziel bezeichnete Berthold ein Plus bei der nächsten Landtagswahl 2028 und zusätzliche Ortsgruppen für die Gemeindewahl 2029.

Gegenüber der „Krone“ machte die Klubobfrau im Landtag ihre Ziele konkreter. Das Ergebnis bei der Landtagswahl solle auf jeden Fall zweistellig werden. Zur Erinnerung: Nach der letzten Wahl 2023 flogen die Grünen aus der Regierung und erreichten 8,2 Prozent. „Wir wollen zumindest ein viertes Mandat. Jedes Mandat bringt ein Mehr an Einfluss“, erklärte Berthold. In einer kämpferischen Rede kritisierte sie die schwarz-blaue Landesregierung für die Sparpläne im Pflegebereich. „Sie befeuern mit diesen Kürzungen die Pflegekrise massiv. Da steht die Landesregierung da, hart und kalt und sagt, wir ziehen das durch“, sagte Berthold.

Reiter kritisierte Haltung zu Festspielhäusern
Die neue und alte grüne Chefin sendete ihre Kritik in erster Linie aus einem weiblichen Blickwinkel. „85 Prozent der Mitarbeiter in Seniorenheimen sind Frauen, 70 Prozent der Pflege-Mitarbeiter sind Frauen, zwei Drittel jener, die mobile Pflege in Anspruch nehmen, sind Frauen. Die Kürzungen treffen die Frauen am meisten. Das ist diskriminierend, was da abgeht“, kritisierte Berthold.

Die Kinderbetreuung sei die „nächste schwarz-blaue Baustelle“. Statt eines notwendigen Ausbaus der Betreuung werde gekürzt. „Dieser schwarz-blaue Sparkurs trifft die Familien, trifft die Mütter. Damit treiben sie die Frauen aus den Jobs“, wetterte die Landessprecherin.

Lesen Sie auch:
Wirtschaftsbundobmann und Kammerpräsident Peter Buchmüller
Wirtschaftskammer
Salzburg will Kammerumlage deutlich senken
15.11.2025

Interne Kritik an der Parteispitze wie bei der Landesversammlung 2023 nach dem Minus bei der Wahl blieb diesmal weitgehend aus. Einzig Ex-Landtagsabgeordnete Heidi Reiter bekrittelte die Haltung der Grünen zur Erweiterung der Festspielhäuser. Hier habe ihre Partei eine „unglaubliche Beißhemmung“, dieses millionenschwere Projekt zu kritisieren.

Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
87.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
76.423 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
70.361 mal gelesen
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
696 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
692 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf