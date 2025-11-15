Diese Ziele verfolgt Grünen-Chefin Berthold

Gegenüber der „Krone“ machte die Klubobfrau im Landtag ihre Ziele konkreter. Das Ergebnis bei der Landtagswahl solle auf jeden Fall zweistellig werden. Zur Erinnerung: Nach der letzten Wahl 2023 flogen die Grünen aus der Regierung und erreichten 8,2 Prozent. „Wir wollen zumindest ein viertes Mandat. Jedes Mandat bringt ein Mehr an Einfluss“, erklärte Berthold. In einer kämpferischen Rede kritisierte sie die schwarz-blaue Landesregierung für die Sparpläne im Pflegebereich. „Sie befeuern mit diesen Kürzungen die Pflegekrise massiv. Da steht die Landesregierung da, hart und kalt und sagt, wir ziehen das durch“, sagte Berthold.