„Man fragt sich, wie Menschen so etwas tun können“

Seine Kritiker werfen ihm Kompromisslosigkeit vor, seine Fans halten ihn für durchsetzungsstark. Johan Eliasch ist der mächtigste Manager im Skizirkus. Wir trafen den Multimilliardär und sprachen mit ihm über Erfolg und Glück – und ob Ski-Athleten für die Generation TikTok noch Stars sein können ...
Mit einem prüfenden, fast schon strengen Blick und einem knappen „Hello“ begrüßt uns Johan Eliasch (63) in seinem Stammhotel in Sölden. Zumindest zu Beginn unseres Interviews wird er den Erzählungen über sich gerecht. Er soll ein knallharter Manager sein, der für die Durchsetzung seiner Ziele schon mal ordentlich auf den Tisch haut.
