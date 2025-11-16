„Man fragt sich, wie Menschen so etwas tun können“

Mit einem prüfenden, fast schon strengen Blick und einem knappen „Hello“ begrüßt uns Johan Eliasch (63) in seinem Stammhotel in Sölden. Zumindest zu Beginn unseres Interviews wird er den Erzählungen über sich gerecht. Er soll ein knallharter Manager sein, der für die Durchsetzung seiner Ziele schon mal ordentlich auf den Tisch haut.