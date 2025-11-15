Kuchl dreht Partie – St. Johann mit Schützenfest

Der Herbst in der Regionalliga West ist vorbei. Zum Abschluss gab es für die Salzburger Teams in der dritthöchsten Spielklasse noch einige Siege zu bejubeln. Kuchl drehte daheim vor den Augen von Rapid-Kapitän Matthias Seidl und Bruder Simon (Blau-Weiß Linz) gegen Imst ein 0:1 in ein 3:1. Besonders kurios war das 2:1 von Horst Nestaval, der nach einem Rückpass einfach nur vom gegnerischen Torwart angeschossen wurde und zusehen konnte, wie der Ball ins Tor kullert.