Salzburger Grüne bestätigen Berthold als Chefin

Zur Halbzeit der aktuellen Regierungsperiode hielten die Grünen am Samstag in der Stadt Salzburg ihre Landesversammlung ab. Dabei wählten die Parteimitglieder Martina Berthold erneut zur Landessprecherin. Die 55-Jährige erhielt 95 Prozent. Zur Erinnerung: Nach der letzten Wahl 2023 flogen die Grünen aus der Landesregierung.