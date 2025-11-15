Salzburger Grüne bestätigen Berthold als Chefin

Mit Blick auf die nächste Landtagswahl 2028 wählten die Grünen am Samstag in der Stadt Salzburg Martina Berthold zur Landessprecherin. Bei der Landesversammlung erhielt die Klubobfrau im Landtag 95 Prozent der Stimmen.
Zur Halbzeit der aktuellen Regierungsperiode hielten die Grünen am Samstag in der Stadt Salzburg ihre Landesversammlung ab. Dabei wählten die Parteimitglieder Martina Berthold erneut zur Landessprecherin. Die 55-Jährige erhielt 95 Prozent. Zur Erinnerung: Nach der letzten Wahl 2023 flogen die Grünen aus der Landesregierung.
Als Ziel bezeichnete Berthold ein Plus bei der nächsten Landtagswahl und zusätzliche Gemeindegruppen für die Gemeinderatswahl 2029. In einer kämpferischen Rede kritisierte sie die schwarz-blaue Landesregierung für die Kürzungen im Pflegebereich.
„Sie befeuern mit diesen Kürzungen die Pflegekrise massiv. Da steht die Landesregierung da, hart und kalt und sagt, wir ziehen das durch“, sagte Berthold.
