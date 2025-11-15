Austria Salzburg bastelt weiter an der Zukunft

Ob die beiden Testspieler gegen Eugendorf (5:0) - Bramberg-Stürmer Nico Lukasser-Weitlaner und Mittelfeldspieler Tolgahan Sahin (früher Stripfing) - dieses Anforderungsprofil so erfüllen, dass es zu einer Verpflichtung kommt, ist noch nicht entschieden. Kirchler attestiert dem Angreifer jedenfalls eine sehr gute körperliche Verfassung („Top!“), Sahin dank Red-Bull-Schule eine „gute Ausbildung“. Das Transferfenster öffnet erst im Jänner.

Davor soll schon die eine oder andere Vertragsverlängerung mit Leistungsträgern unter Dach und Fach gebracht werden. Erste Gespräche laufen bereits. „Es ist aber immer auch ein gewisses Risiko dabei. Deshalb muss man zweigleisig planen“, erklärt der Sportboss. Also die Szenarien „Klassenerhalt“ und „Abstieg“.