Ex-Bundesliga-Profi tritt als Cheftrainer zurück

Kritik an Schiedsrichter

Deswegen tritt er einen Schritt zurück. Koppl, wo auch der Pass von Ex-Bulle Stefan Ilsanker liegt, der im Herbst jedoch nie zum Einsatz kam, liegt in der 1. Landesliga nach 14 Herbstpartien auf Rang elf von 14 Mannschaften. Schubert kam in neun von den 14 Spielen zum Einsatz. Dass es nicht mehr wurde, liegt auch an vier Ausschlüssen – zweimal glatt Rot, zweimal Gelb-Rot. „Leider habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Schiedsrichter des SFV uns gegenüber nicht mehr unvoreingenommen agieren“, übt der Ex-Profi Kritik an den Referees.