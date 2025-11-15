Pause ist für harte Knochen nur ein Fremdwort

Ringer-Rekordmeister AC Wals schont beim Liga-Kehraus in Klaus heute einige Fixsterne – ausnahmsweise. Denn für Action auf der Matte sind die Walser gnadenlos zu sich selbst. Die „Krone“ kennt die Hintergründe, was das zu bedeuten hat.
Unkundige begehen schnell den Fehler, den Ringersport zu belächeln. Oberflächlich wirkt die Action fast mühelos, was den Kräfteverschleiß aber kaum widerspiegelt. Welche Opfer Vollkontakt-Sportler bringen, zeigt sich bei Liga-Rekordmeister AC Wals, wo Pause nur ein Fremdwort ist, heuer voll. Die „Krone“ weiß, womit sich die harten Knochen so herumplagen.
Nur Mukhammad „Mucki“ Inshapiev kann dazu nicht beitragen. Er gewann trotz Schulterluxation (!) mit reiner Kontertaktik heuer U20-EM-Bronze, musste dann unters Messer und fällt bis zum Frühjahr aus. Das sollte aber personell schon der einzige Vorteil sein, denn Final-Gegner Inzing heuer hat.
