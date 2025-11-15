Vorteilswelt
Nicht zimperlich

Pause ist für harte Knochen nur ein Fremdwort

Salzburg
15.11.2025 14:00
Für Simon Marchl (re.) kam das Comeback zu früh, das Finale hat er aber fix im Visier
Für Simon Marchl (re.) kam das Comeback zu früh, das Finale hat er aber fix im Visier(Bild: Andreas Tröster)

Ringer-Rekordmeister AC Wals schont beim Liga-Kehraus in Klaus heute einige Fixsterne – ausnahmsweise. Denn für Action auf der Matte sind die Walser gnadenlos zu sich selbst.  Die „Krone“ kennt die Hintergründe, was das zu bedeuten hat.

Unkundige begehen schnell den Fehler, den Ringersport zu belächeln. Oberflächlich wirkt die Action fast mühelos, was den Kräfteverschleiß aber kaum widerspiegelt. Welche Opfer Vollkontakt-Sportler bringen, zeigt sich bei Liga-Rekordmeister AC Wals, wo Pause nur ein Fremdwort ist, heuer voll. Die „Krone“ weiß, womit sich die harten Knochen so herumplagen.

  • Muhamed „Mago“ Bektemirov stand nach Kopftumor-OP im Mai und Ellbogenbruch im Sommer zum Ligastart schon wieder auf der Matte. Den störenden Kopfschutz legte er früh ab. Seine Bilanz? 8:1 Siege!
  • Wild ist auch Givi Matcharashvili. Trotz missglückter Ellbogen-OP daheim ließ er sich nie stoppen, holte Olympia-Silber in Paris. „Er ist auch so gut genug“, weiß Coach Matthias Außerleitner. Ein erneuter Eingriff ist irgendwann aber wohl unvermeidlich.
Nie bei hundert Prozent und trotzdem Europameister: Givi Matcharashvili (li.)
Nie bei hundert Prozent und trotzdem Europameister: Givi Matcharashvili (li.)(Bild: Andreas Tröster)
  • Auch Olympia-Hoffnung Simon Marchl traf es mit Syndesmosebandriss. Er wollte in Götzis unbedingt dabei sein. „Den Hinkampf hat er quasi auf einem Bein verloren, sich die Revanche in den Kopf gesetzt“, weiß der Trainer. Die Knöchelblessur brach aber wieder auf – Aufgabe! „Der Kampf kam wohl zu früh“, mutmaßte Freistil-Nationaltrainer und Bruder Georg Marchl danach. Doch klar ist auch: Im Finale wäre aufgeben keine Option!
  • Ein Sonderfall ist Magomed Dadaev. Er leidet an der Nervenkrankheit Multiple Sklerose. Fängt sich das Talent auf der Matte Keime ein, reagieren Haut und Immunsystem beleidigt. „Zum Glück legt sich das immer rasch wieder“, findet auch Außerleitner. Bei Zweitliga-Finalist Wals Juniors ist Dadaev heuer noch unbesiegt, durfte wegen Ausfällen oben auch schon ran.
Markus Ragginger (blau) schont sich nur äußerst ungern
Markus Ragginger (blau) schont sich nur äußerst ungern(Bild: Andreas Tröster)
  • Mit Kristian Cikel (Muskelverletzung an der Rotationsmanschette in der Schulter) und Markus Ragginger (Handquetschung; trotz Nähten im Training) werden Fixsterne mit Hinblick aufs Finale ausnahmsweise geschont. Zu wichtig ist der Titel, der bereits der 57. der Klubhistorie wäre.

Nur Mukhammad „Mucki“ Inshapiev kann dazu nicht beitragen. Er gewann trotz Schulterluxation (!) mit reiner Kontertaktik heuer U20-EM-Bronze, musste dann unters Messer und fällt bis zum Frühjahr aus. Das sollte aber personell schon der einzige Vorteil sein, denn Final-Gegner Inzing heuer hat.

 

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Salzburg

