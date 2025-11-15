Pause ist für harte Knochen nur ein Fremdwort

Unkundige begehen schnell den Fehler, den Ringersport zu belächeln. Oberflächlich wirkt die Action fast mühelos, was den Kräfteverschleiß aber kaum widerspiegelt. Welche Opfer Vollkontakt-Sportler bringen, zeigt sich bei Liga-Rekordmeister AC Wals, wo Pause nur ein Fremdwort ist, heuer voll. Die „Krone“ weiß, womit sich die harten Knochen so herumplagen.