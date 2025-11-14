Deutsche konsumieren jetzt mehr Cannabis

Die Ergebnisse: Die meisten Menschen (88,6 Prozent der Befragten) rauchen Cannabis als Joints, viele konsumierten (68 Prozent) die Droge auch zusammen mit Tabak. Ungefähr jede vierte Person (25,7 Prozent), die Cannabis konsumierte, war zudem Mitglied in einem Cannabis-Club. Mehr als jede fünfte Person (22 Prozent) baute die Pflanze im Vorjahr selbst an. Es gehe vor allem darum, „high zu werden“/um Spaß (66,8 Prozent) und um den Abbau von Stress beziehungsweise Entspannung (61,3 Prozent).