Sternekoch wird von Bürgermeister „abgewatscht“

„Ich war vorgestern beim neuen Wirt Georgios Argyriou. Er hat eine Registrierkasse bestellt. Das hört sich zumindest schon mal gut an. Zudem hat er sich wegen einer freien Wohnung umgehört“, sagt Bernd Schützeneder, Bürgermeister in St. Florian/Linz. Er freut sich, dass wieder Leben in das Lokal am Fuße des Speiserbergs kommt, hält aber dennoch mit seiner Skepsis nicht hinterm Zaun. „Ich bin gespannt, wie der Start läuft – bei der Vorgeschichte werden die Verhandlungen mit den Lieferanten sicher interessant. Aber Vertrauen kann man wieder aufbauen“, hofft Schützeneder auf ein gutes Ende.