Untergetauchter Wirt!

Sternekoch wird von Bürgermeister „abgewatscht“

Oberösterreich
23.01.2026 13:00
Jetzt herrscht noch Chaos im Lokal, aber Georgios Argyriou will das Triena in St. Florian ...
Jetzt herrscht noch Chaos im Lokal, aber Georgios Argyriou will das Triena in St. Florian nächsten Freitag eröffnen.(Bild: Krone KREATIV/Werner Kerschbaummayr)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Sternekoch Georgios Argyriou befindet sich nun endlich im Endspurt. Nachdem dreimal der Eröffnungstermin für sein Restaurant in St. Florian nicht eingehalten wurde, ist jetzt „wahrscheinlich nächsten Freitag“ anvisiert. Zumindest Techniker, Glaser und der Bierlieferant waren am Donnerstag schon mal im Einsatz.

0 Kommentare

„Ich war vorgestern beim neuen Wirt Georgios Argyriou. Er hat eine Registrierkasse bestellt. Das hört sich zumindest schon mal gut an. Zudem hat er sich wegen einer freien Wohnung umgehört“, sagt Bernd Schützeneder, Bürgermeister in St. Florian/Linz. Er freut sich, dass wieder Leben in das Lokal am Fuße des Speiserbergs kommt, hält aber dennoch mit seiner Skepsis nicht hinterm Zaun. „Ich bin gespannt, wie der Start läuft – bei der Vorgeschichte werden die Verhandlungen mit den Lieferanten sicher interessant. Aber Vertrauen kann man wieder aufbauen“, hofft Schützeneder auf ein gutes Ende.

