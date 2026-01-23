Arnie zu krone.tv:

„Es gibt nur einen Conan, und das ist der Arnold!“

Adabei-TV Clips
23.01.2026 13:01
0 Kommentare

In Kitzbühel beim Stanglwirt trifft sich wieder die High Society: Allen voran Arnold Schwarzenegger, der ein Training mit ihm versteigerte! Auch sein langjähriger Freund Ralf Moeller war natürlich mit dabei. krone.tv wollte wollte es genauer wissen und fragte nach: Wer kann eigentlich mehr Gewicht stemmen – Arnold Schwarzenegger oder Ralf Moeller?

