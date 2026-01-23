Kitzbühel hielt den Atem an: „Oh, doch kein Crash“

Wie er in dieser Szene einen Sturz noch verhindert hat, weiß Sejersted wohl selbst noch immer nicht. Beeindruckt hat ihn die brenzlige Szene am Seidlalmsprung allerdings weder auf der Strecke noch im Zielraum. Während gefühlt ganz Kitzbühel den Atem anhielt, ärgerte sich der Norweger eher darüber, dass es mit dem Stockerl nicht geklappt hat.