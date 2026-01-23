Vorteilswelt
Verbot in Amsterdam

Keine Werbung mehr für Fleisch und fossile Energie

Ausland
23.01.2026 14:07
Ab dem Sommer darf zum Beispiel in Amsterdamer Bushaltestellen keine Werbung mehr für Flugreisen oder Fastfood-Ketten hängen.
Ab dem Sommer darf zum Beispiel in Amsterdamer Bushaltestellen keine Werbung mehr für Flugreisen oder Fastfood-Ketten hängen.(Bild: André Muller - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die niederländische Hauptstadt Amsterdam hat ein ungewöhnliches Verbot erlassen: Ab diesen Sommer darf an öffentlichen Orten keine Werbung mehr für Fleisch oder fossile Energien gemacht werden. Die Grünen bejubeln einen „wichtigen Sieg für  das Klima und die öffentliche Gesundheit“.

Eine Mehrheit des Gemeinderats stimmte dem Verbot zu. Nach Angaben der Stadt ist Amsterdam die erste Hauptstadt der Welt, die Fleisch-Reklame verbietet. „Für Werbung großer Unternehmen, die die Klimakrise vorantreiben, ist in Amsterdam kein Platz mehr“, sagte die grüne Stadtabgeordnete Jenneke van Pijpen. 

Erster Versuch bereits 2020 erfolgt
Schon 2020 wollte Amsterdam sogenannte fossile Reklame verbieten. Doch bisher kam es nicht dazu. Reklame-Verbote für Dienste oder Produkte, die fossile Energie nutzen und dem Klima schaden, gibt es bereits in anderen niederländischen Städten.

Lesen Sie auch:
Klimaschutzauflagen
Greenpeace gewinnt gegen niederländische Bauern
22.01.2025
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
16.01.2026

Reklame für Fleisch wurde bisher nicht verboten. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht in Den Haag auch eine Klage von Reiseveranstaltern gegen das Werbeverbot abgewiesen.

