Verbot in Amsterdam
Keine Werbung mehr für Fleisch und fossile Energie
Die niederländische Hauptstadt Amsterdam hat ein ungewöhnliches Verbot erlassen: Ab diesen Sommer darf an öffentlichen Orten keine Werbung mehr für Fleisch oder fossile Energien gemacht werden. Die Grünen bejubeln einen „wichtigen Sieg für das Klima und die öffentliche Gesundheit“.
Eine Mehrheit des Gemeinderats stimmte dem Verbot zu. Nach Angaben der Stadt ist Amsterdam die erste Hauptstadt der Welt, die Fleisch-Reklame verbietet. „Für Werbung großer Unternehmen, die die Klimakrise vorantreiben, ist in Amsterdam kein Platz mehr“, sagte die grüne Stadtabgeordnete Jenneke van Pijpen.
Erster Versuch bereits 2020 erfolgt
Schon 2020 wollte Amsterdam sogenannte fossile Reklame verbieten. Doch bisher kam es nicht dazu. Reklame-Verbote für Dienste oder Produkte, die fossile Energie nutzen und dem Klima schaden, gibt es bereits in anderen niederländischen Städten.
Reklame für Fleisch wurde bisher nicht verboten. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht in Den Haag auch eine Klage von Reiseveranstaltern gegen das Werbeverbot abgewiesen.
