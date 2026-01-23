Das ist der Alpine-Bolide für die kommende Saison

Wie schon in der Vorsaison trägt das französische Auto die Farben blau und pink. Für die Franzosen bricht mit dem A526 eine neue Ära an, erstmals geht man mit einem Mercedes-Motor an den Start. Damit erhofft man sich einen großen Sprung nach vorne. Die vergangene Saison schloss man auf dem letzten Kontrukteursplatz ab.