Das ist der Alpine-Bolide für die kommende Saison

Das ist der Alpine-Bollide für die kommende Saison
„Eine neue Ära“
Jetzt geht es Schlag für Schlag in der Formel 1 – ein Team nach dem anderen präsentiert die neuen Autos. Nach der Ferrari-Präsentation am Freitag-Vormittag weiß man nun auch, wie der neue Alpine aussieht.
Wie schon in der Vorsaison trägt das französische Auto die Farben blau und pink. Für die Franzosen bricht mit dem A526 eine neue Ära an, erstmals geht man mit einem Mercedes-Motor an den Start. Damit erhofft man sich einen großen Sprung nach vorne. Die vergangene Saison schloss man auf dem letzten Kontrukteursplatz ab.
Das Team rund um Pierre Gasly und Franco Colapinto sorgte für eine neue Art der Auto-Präsentation. Diese fand nämlich auf einem Kreuzfahrtschiff von Teampartner MSC Cruises statt.
