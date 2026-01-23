IT-KV: Einigung lässt noch auf sich warten

Nach fünf Gesprächsrunden haben sich die Sozialpartner weiter nicht auf einen Kollektivvertrag 2026 für die IT-Branche geeinigt. Die Gewerkschaft hat daher Betriebsversammlungen in ganz Österreich angekündigt. Bereits am Donnerstag gab es Proteste vor der Wirtschaftskammer in Wien.
Die Gewerkschaft GPA wirft den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern vor, kein Angebot zur Erhöhung der IST-Gehälter vorgelegt zu haben. „Diese Vorgehensweise ist ein Schlag ins Gesicht aller Kolleginnen und Kollegen. Gerade für eine Branche wie die IT, die besser durch die Krise gekommen ist als die Gesamtwirtschaft und in der das Know-how und der Einsatz der Beschäftigten so zentral sind, ist das absolut inakzeptabel“, sagte GPA-Verhandlungsleiterin Sandra Steiner.
Der neue Kollektivvertrag sollte eigentlich bereits mit Beginn des Jahres gelten, die Branche hat österreichweit mehr als 90.000 Beschäftigte. Mitte Dezember war noch von einem Angebot der Arbeitgeberseite die Rede, wonach die Mindestgehälter um 1,9 Prozent erhöht werden sollen. Das stieß laut der Gewerkschaft, die zunächst ein Plus von 4,3 Prozent forderte, auf „großes Unverständnis“. Erhöht werden sollten außerdem nicht nur die Mindestgehälter, sondern auch die IST-Gehaltssummen, die Lehrlingseinkommen und Zulagen.
Die Wirtschaftskammer sprach damals wiederum von „leichter Bewegung beider Seiten“. Der Personalkostenanteil betrage etwa im Bereich der Softwareentwicklung bereits bis zu 80 Prozent, es gebe daher keinen Spielraum für weitere Erhöhungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.