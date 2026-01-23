IT-KV: Einigung lässt noch auf sich warten

Der neue Kollektivvertrag sollte eigentlich bereits mit Beginn des Jahres gelten, die Branche hat österreichweit mehr als 90.000 Beschäftigte. Mitte Dezember war noch von einem Angebot der Arbeitgeberseite die Rede, wonach die Mindestgehälter um 1,9 Prozent erhöht werden sollen. Das stieß laut der Gewerkschaft, die zunächst ein Plus von 4,3 Prozent forderte, auf „großes Unverständnis“. Erhöht werden sollten außerdem nicht nur die Mindestgehälter, sondern auch die IST-Gehaltssummen, die Lehrlingseinkommen und Zulagen.