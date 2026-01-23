Salzburg-Talent bekommt ersten Profivertrag

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Wir freuen uns, dass sich Johannes dafür entschieden hat, seinen Weg beim FC Red Bull Salzburg fortzusetzen, wohlwissend, dass es für ihn nach der U17 Weltmeisterschaft einige internationale Interessenten gegeben hat. Wir sind von seinem Talent absolut überzeugt, werden ihm deshalb die nötige Zeit zur Entwicklung geben und keinen Druck ausüben, auch weil wir die starken Leistungen bei der WM und die daraus entstandene Euphorie sachlich einordnen können bzw. müssen. Er hat unsere volle Rückendeckung, um seinen Weg hier beim FC Red Bull Salzburg zu gehen.“