Salzburg-Talent bekommt ersten Profivertrag

Salzburg-Spieler Johannes Moser hat einen Vertrag beim Fußball-Vizemeister bekommen. Der Kärntner überzeugte vor allem bei der U17-WM in Katar und wurde nun dafür belohnt.
Bei der U17-WM in Katar ragte Johannes Moser heraus. Als bester Torschütze und zweitbester Spieler des Turniers spielte sich der Kärntner ins internationale Rampenlicht. Viele hatten den Offensivspieler deshalb auch beim Trainingsauftakt von Österreichs Vizemeister Salzburg erwartet. Eine Verletzung verhinderte das aber. Moser wird auch in Zukunft bei Kooperationsklub Liefering auflaufen, aber am Freitag gab es eine positive Nachricht: Die Bullen statteten das Talent mit einem langfristigen Profivertrag aus.
Gerade 18 geworden
Erst vor einer Woche feierte er seinen 18. Geburtstag. Als nachträgliches Geschenk darf er sich also ab sofort als Spieler von Red Bull Salzburg bezeichnen. „Der Wechsel zum FC Red Bull Salzburg ist für mich ein großer Schritt und eine tolle Chance, der ich mit viel Freude entgegenblicke. Ich freue mich auf die kommenden Monate und bin bereit, alles für den Verein zu geben, um erfolgreich zu sein“, wird der 18-Jährige in einer Aussendung zitiert.
Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Wir freuen uns, dass sich Johannes dafür entschieden hat, seinen Weg beim FC Red Bull Salzburg fortzusetzen, wohlwissend, dass es für ihn nach der U17 Weltmeisterschaft einige internationale Interessenten gegeben hat. Wir sind von seinem Talent absolut überzeugt, werden ihm deshalb die nötige Zeit zur Entwicklung geben und keinen Druck ausüben, auch weil wir die starken Leistungen bei der WM und die daraus entstandene Euphorie sachlich einordnen können bzw. müssen. Er hat unsere volle Rückendeckung, um seinen Weg hier beim FC Red Bull Salzburg zu gehen.“
