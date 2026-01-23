Vorteilswelt
NFL

Broncos ohne Nix empfangen Patriots im AFC-Finale

US-Sport
23.01.2026 13:46
Bo Nix muss verletzungsbedingt das AFC-Finale aussetzen.
Bo Nix muss verletzungsbedingt das AFC-Finale aussetzen.(Bild: AFP/JUSTIN EDMONDS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die NFL-Saison befindet sich auf der Zielgeraden, am Sonntag gehen die beiden Conference-Championship-Spiele über die Bühne. Die Denver Broncos empfangen ohne Quarterback Bo Nix die New England Patriots und die Seattle Seahawks müssen gegen die Los Angeles Rams ran.

0 Kommentare

Mit Denver und New England treffen die zwei besten Teams der AFC-Conference aufeinander. Zwar haben die Broncos im auf 1.600 m Höhe gelegenen Stadion Mile High Heimvorteil, allerdings fällt Quarterback Bo Nix aus. Der 25-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende in der Play-off-Partie gegen die Buffalo Bills (33:30) eine schwere Knöchelverletzung zugezogen. Damit kommt es nicht zum Showdown zwischen den beiden im Draft 2024 ausgewählten Spielmachern. Maye war damals von den Patriots an dritter, Nix von den Broncos an zwölfter Stelle genommen worden.

Patriots-Quarterback Drake Maye
Patriots-Quarterback Drake Maye(Bild: AFP/ADAM GLANZMAN)

Ersatzmann muss ran
Denver kommt nun Ersatzmann und Ex-Patriots-Spieler Jarrett Stidham zum Einsatz. „Ich möchte einfach nur rausgehen und für diese Jungs mein Bestes geben“, sagte Stidham, der es bisher auf vier NFL-Spiele als Starter gebracht hat. Viel wird von der starken Broncos-Verteidigung abhängen. Eine solche haben auch die Patriots, die unter Cheftrainer Mike Vrabel den sportlichen Turnaround geschafft haben. Zuletzt gab es Play-off-Siege gegen die L. A. Chargers (16:3) und Houston Texans (28:16). „Wir treten in einer feindseligen Umgebung. Es ist eine weitere Herausforderung für uns, das zu Ende zu bringen, was wir begonnen haben“, sagte Maye, einer der besten NFL-Spieler heuer.

Rams-Quarterback Matthew Stafford
Rams-Quarterback Matthew Stafford(Bild: AFP/MICHAEL REAVES)

Rams fordern Division-Rivale Seahawks
So wie der Pats-Quarterback ist auch Rams-Spielmacher Matthew Stafford für „MVP“-Würden in dieser Saison nominiert worden. Auf den Champion von 2022 wartet allerdings der Gang zum NFC-West-Rivalen Seattle. Die Seahawks sind das beste Team in der NFC und haben vergangenes Wochenende die San Francisco 49ers mit 41:6 deklassiert. Die Duelle mit den Rams im Grunddurchgang endeten hauchdünn – in L.A. gewannen die Rams 21:19, die Partie in Seattle endete 38:37 für die Gastgeber. Die Buchmacher favorisieren übrigens die Seahawks gegen die Patriots als Super-Bowl-Paarung am 8. Februar – diese Finalpaarung gab es bereits vor elf Jahren.

