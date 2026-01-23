Broncos ohne Nix empfangen Patriots im AFC-Finale

Ersatzmann muss ran

Denver kommt nun Ersatzmann und Ex-Patriots-Spieler Jarrett Stidham zum Einsatz. „Ich möchte einfach nur rausgehen und für diese Jungs mein Bestes geben“, sagte Stidham, der es bisher auf vier NFL-Spiele als Starter gebracht hat. Viel wird von der starken Broncos-Verteidigung abhängen. Eine solche haben auch die Patriots, die unter Cheftrainer Mike Vrabel den sportlichen Turnaround geschafft haben. Zuletzt gab es Play-off-Siege gegen die L. A. Chargers (16:3) und Houston Texans (28:16). „Wir treten in einer feindseligen Umgebung. Es ist eine weitere Herausforderung für uns, das zu Ende zu bringen, was wir begonnen haben“, sagte Maye, einer der besten NFL-Spieler heuer.