„Sommerweg“ in Kitz sorgt für Frust bei Kriechmayr

Ski war nicht schuld

Von Materialproblemen wollte der Oberösterreicher nichts wissen. „Der Ski ist gegangen! Wenn ich nicht so ein gutes Material hätte, dann wäre ich wahrscheinlich über seine Sekunde hinten“, betonte Kriechmayr und entschuldigte sich bei seinem Servicemann, „der sich da den Arsch aufreißt“. Nachsatz: „Mit dem Ski habe ich schon Rennen gewonnen, an dem ist es nicht gescheitert!“