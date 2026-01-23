Für die Eisbullen ist die Königsklasse in Gefahr

„Wir nehmen die positiven Dinge aus der Niederlage in Budapest mit und wollen die Fehler ausmerzen“, erklärte Coach Manny Viveiros. In Graz geht es für den Serienmeister nicht nur darum, schnell wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Sondern vermutlich auch um ein Fixticket für die Champions Hockey League. Die ersten zwei Plätze des Grunddurchgangs qualifizieren sich fix für das Elite-Turnier. Ein Blick auf die Tabelle offenbart: Die Königsklasse ist für die Mozartstädter in Gefahr! Bei einem Spiel mehr beträgt der Rückstand auf Leader KAC bereits sieben Punkte. Auf die Uhrturmstädter auf Rang zwei sind es (nur) drei Zähler, allerdings haben die gleich zwei Partien weniger und bei einer Niederlage würden Schneider und Co. den direkten Vergleich verlieren. Die Viveiros-Cracks sind in der Murmetropole und am Sonntag bei den Kärntnern zum Siegen verdammt. Sonst droht erstmals seit der Saison 2019/ 20, dass der Europapokal ohne Salzburger Beteiligung über die Bühne geht. Letzter Ausweg: Der fünfte Meistertitel in Folge.