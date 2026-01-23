Vorteilswelt
Unter Druck

Für die Eisbullen ist die Königsklasse in Gefahr

Salzburg
23.01.2026 13:00
Duelle mit europäischen Topklubs sind für Bulls noch nicht fix.
Duelle mit europäischen Topklubs sind für Bulls noch nicht fix.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Wollen die Bulls noch im Grunddurchgang das CHL-Fixticket lösen, sind sie in Graz und Kärnten zum Siegen verdammt. Das wird allerdings keine leichte Aufgabe. Erst am Mittwoch mussten sich die Salzburger von Trainer Manny Viveiros in Ungarn geschlagen geben . . .

Gegen Ferencváros fiel ICE Hockey League-Meister Salzburg teilweise wieder in alte Muster zurück. Die Ungarn jubelten am Ende auch verdient über einen 4:2-Heimerfolg. Gestern rollte der Eisbullen-Tross nach einem Vormittagstraining in Budapest weiter in die Steiermark. Wo heute (18.30) das vorerst letzte Saisonduell mit den Graz 99ers ansteht.

Gefordert: Benny Nissner und die Eisbullen.
Gefordert: Benny Nissner und die Eisbullen.(Bild: Andreas Tröster)

„Wir nehmen die positiven Dinge aus der Niederlage in Budapest mit und wollen die Fehler ausmerzen“, erklärte Coach Manny Viveiros. In Graz geht es für den Serienmeister nicht nur darum, schnell wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Sondern vermutlich auch um ein Fixticket für die Champions Hockey League. Die ersten zwei Plätze des Grunddurchgangs qualifizieren sich fix für das Elite-Turnier. Ein Blick auf die Tabelle offenbart: Die Königsklasse ist für die Mozartstädter in Gefahr! Bei einem Spiel mehr beträgt der Rückstand auf Leader KAC bereits sieben Punkte. Auf die Uhrturmstädter auf Rang zwei sind es (nur) drei Zähler, allerdings haben die gleich zwei Partien weniger und bei einer Niederlage würden Schneider und Co. den direkten Vergleich verlieren. Die Viveiros-Cracks sind in der Murmetropole und am Sonntag bei den Kärntnern zum Siegen verdammt. Sonst droht erstmals seit der Saison 2019/ 20, dass der Europapokal ohne Salzburger Beteiligung über die Bühne geht. Letzter Ausweg: Der fünfte Meistertitel in Folge.

Kantersieg für Eisbären
In der Alps Hockey League setzten sich die Zeller Eisbären Donnerstag bei den Unterland Cavaliers souverän mit 7:2 durch. Stiegler und Huard glänzten mit jeweils zwei Treffern. Durch die Overtime-Niederlage von Tabellenführer RB Juniors bei Asiago fehlen den Pinzgauern als Dritter nur sechs Punkte auf Platz eins.

ICE Hockey League, Freitag: Graz – Salzburg (18.30), Vienna Capitals – Pustertal, VSV – Linz, Fehervar – Ljubljana (alle 19.15), Vorarlberg – KAC (19.30), Bozen – Innsbruck (19.45).

Alps Hockey League: Asiago – RB Juniors 6:5 n.V. (1:2, 4:0, 0:3). 0:1 (4.) Juhola, 0:2 (7.) Baumann (PP), 1:2 (16.) Magnabosco, 2:2 (25.) Porco (PP), 3:2 (30.) Mbow, 4:2 (35.) Rigoni, 5:2 (37.) Porco (SH), 5:3 (41.) Warnecke, 5:4 (43.) Juhola, 5:5 (60.) Gesson, 6:5 (65.) Bellini. – Unterland – Zeller Eisbären 2:7 (0:2, 1:3, 1:2). 0:1 (9.) Schmid, 0:2 (19.) Huard, 0:3 (38.) Wilfan, 0:4 (38.) Stiegler, 0:5 (39.) Huard, 1:5 (40.) Potsinok, 1:6 (44.) Szpula (PP), 2:6 (54.) Galimberti, 2:7 (58.) Stiegler. – Sisak – Cortina 6:5 (3:1, 0:1, 3:3). – Wipptal – Meran 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

