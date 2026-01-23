Tankwagen kippte in Gaschurn zur Seite
Heikle Mission
Zu einem außergewöhnlichen Unfall wurden die Florianijünger am Freitag in der Vorarlberger Gemeinde Gaschurn gerufen. Ein Laster, der mit Flüssiggas beladen war, war auf die Seite gekippt.
Ein Tankwagen mit Flüssiggas-Ladung ist am Freitag in Gaschurn umgekippt. Der Unfall passierte, als der Lenker den Rückwärtsgang einlegte – auf eisglatter Fahrbahn.
Zum Glück trat kein Gas aus. Der Fahrer drückte noch rechtzeitig einen Notknopf, durch den sämtliche Sicherheitsmaßnahmen im Laster automatisch durchgeführt werden. Die Einsatzkräfte hatten jedenfalls am Freitagnachmittag alle Hände voll zu tun, das Gefährt zu bergen, ohne es zu beschädigen. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.
