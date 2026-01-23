Tankwagen kippte in Gaschurn zur Seite

Zum Glück trat kein Gas aus. Der Fahrer drückte noch rechtzeitig einen Notknopf, durch den sämtliche Sicherheitsmaßnahmen im Laster automatisch durchgeführt werden. Die Einsatzkräfte hatten jedenfalls am Freitagnachmittag alle Hände voll zu tun, das Gefährt zu bergen, ohne es zu beschädigen. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.