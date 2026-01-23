„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Calypso (1 Jahr) hat sich ursprünglich auf einem Firmengelände angesiedelt und wurde deshalb ins Tierheim gebracht. Anfangs ist sie etwas zurückhaltend, taut bei geduldigen Menschen aber rasch auf. Ein Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang wäre perfekt für sie. Tel.: 0732/247887.
Die zehnjährige Hündin Honey hat bereits zahlreiche Stopps hinter sich. Im Tierheim zeigt sie sich sehr gelassen und gut führbar. Aufgrund früherer OPs muss sie körperlich geschont werden. Es werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die ihr einen schönen Lebensabend bieten wollen. Tel.: 0732/247887.
Lord Meowford (9 Monate) ist ein Britisch Kurzhaar-Kater aus einer größeren Zuchtabgabe. Er zeigt sich schüchtern und benötigt Menschen an seiner Seite, die ihm mit Geduld und Einfühlungsvermögen begegnen. Aufgrund der Herkunft können gesundheitliche Besonderheiten nicht ausgeschlossen werden. Er kennt Wohnungshaltung und wird bevorzugt mit einem Artgenossen vermittelt. Tel.: 0732/247887.
Das männliche Widderkaninchen Ouzo (1 Jahr, kastriert) wurde auf einer Wiese gefunden und daraufhin ins Tierheim gebracht. Derzeit lebt er in Innenhaltung und ist bereit, zu einer Kaninchendame zu ziehen. Im neuen Zuhause sollte ausreichend Platz zum Hoppeln, Verstecken und Graben zur Verfügung stehen. Tel.: 0732/247887.
Schäfermischlingshündin Octavia (5 Jahre) ist klug und loyal. Anfangs braucht sie ein wenig Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Sie kann bereits eine gewisse Zeit brav alleine bleiben und versteht sich mit Artgenossen je nach Sympathie. Aufgrund ihres jagdlichen Interesses sollten Spaziergänge aufmerksam gestaltet werden. Menschen mit Hundeerfahrung, Geduld und Herz werden gesucht. Tel.: 0732/247887
Duchess Fluffington (1 Jahr, 3 Monate) stammt wie Lord Meowford (siehe weiter oben) aus einer größeren Abgabe. Die Britisch Kurzhaar-Katze benötigt Menschen mit Geduld, denn sie braucht eine gewisse Zeit, um ihren Besitzern vollständig zu vertrauen. Sie ist das Leben in der Gruppe gewöhnt, weshalb sie mit einem ihrer Artgenossen in Wohnungshaltung vermittelt wird. Tel.: 0732/247887.
