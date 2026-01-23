„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Duchess Fluffington (1 Jahr, 3 Monate) stammt wie Lord Meowford (siehe weiter oben) aus einer größeren Abgabe. Die Britisch Kurzhaar-Katze benötigt Menschen mit Geduld, denn sie braucht eine gewisse Zeit, um ihren Besitzern vollständig zu vertrauen. Sie ist das Leben in der Gruppe gewöhnt, weshalb sie mit einem ihrer Artgenossen in Wohnungshaltung vermittelt wird. Tel.: 0732/247887.