Polizei hat heiße Spur

„Geisterhaus“: Rätsel um Brandursache vor Lösung?

Tirol
23.01.2026 13:08
Ende Dezember stand das Abbruchhaus in Flammen.
Ende Dezember stand das Abbruchhaus in Flammen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde ein Abbruchhaus im Tiroler Unterland ein Raub der Flammen. Die genaue Brandursache ist zwar immer noch unklar. Die Ermittler von der Polizei verfolgen mittlerweile aber eine heiße Spur und wandten sich nun an die Öffentlichkeit. Zeugen werden gesucht!

29. Dezember, 0.30 Uhr: Die Feuerwehr wird zu einem Brand in Schwoich (Bezirk Kufstein) alarmiert. Ein Abbruchhaus steht in Flammen – die eintreffenden Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer an, können dies schlussendlich unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Polizei nahm damals Ermittlungen auf – die genaue Brandursache konnte bisher jedoch nicht erhoben werden. Doch jetzt gibt es zumindest eine heiße Spur – womöglich kann das Rätsel nun doch noch geklärt werden.

Kinder/Jugendliche bei Haus gesehen
„Aufgrund von Hinweisen konnte ermittelt werden, dass sich am Nachmittag bzw. am Abend des 28. Dezember vier Kinder bzw. Jugendliche beim Abbruchhaus aufgehalten haben dürften“, so die Ermittler am Freitag.

Die Feuerwehr bekämpfte damals den Brand.
Die Feuerwehr bekämpfte damals den Brand.(Bild: ZOOM Tirol)

Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise
Es soll sich um Kids/Teenager im Alter zwischen etwa 12 und 16 Jahren handeln. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürften sie mit Fahrrädern – davon mindestens zwei mit E-Bikes – unterwegs gewesen sein. Sie seien schlussendlich vom Abbruchhaus in Richtung Schwoich gefahren. Eine Person soll eine graue Mütze getragen haben.

Zeugen, die Angaben zu den Kindern/Jugendlichen machen können bzw. die Betroffenen selbst werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kufstein unter der Telefonnummer 059 133/7210 zu melden.

