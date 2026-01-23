Menschen in Kiew zelten in ihren eigenen Wohnungen

Wohnungen seit Wochen nicht verlassen

Besonders gefährdet sind alte und kranke Menschen. Viele haben ihre Wohnungen wegen der Kälte und den Ausfällen der Aufzüge seit Wochen nicht mehr verlassen. „In Kiew sind die meisten Wohnhäuser zehn bis 25 Stockwerke hoch. Für Senioren, Familien mit kleinen Kindern oder Menschen mit Behinderungen ist das eine enorme Belastung“, erzählt die Projektleiterin. Lieferdienste, Cafés und Restaurants hätten ihre Arbeit größtenteils eingestellt. Wer Suppenküchen besuche, nehme nun auch immer wieder Mahlzeiten für Bekannte und die Nachbarschaft mit. „Früher kannte man die Nachbarn nicht, man lebte sehr anonym. Jetzt hat jeder Wohnblock und jedes Viertel seine Chatgruppe. Wer wider Erwarten Strom oder warmes Wasser hat, bietet Handyladen, Wasserkochen oder Duschen in der eigenen Wohnung an oder hilft einander mit Lebensmitteln aus. Der Zusammenhalt ist riesig.“