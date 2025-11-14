Vorteilswelt
Escape to the south

Palm beach instead of prison wall: “He’s fine”

Nachrichten
14.11.2025 06:50
Benjamin H. is not only gone for a short time - he has probably left the Klagenfurt prison for ...
Benjamin H. is not only gone for a short time - he has probably left the Klagenfurt prison for sunnier climes.(Bild: Krone KREATIV/Wassermann und Tomschi, Krone KREATIV)

It seems like a mockery to the 40,000 victims of Benjamin H., the million-dollar fraudster from Klagenfurt: Instead of being in prison, the 28-year-old has probably been sitting comfortably in the sun for a long time - because despite a manhunt and arrest warrant, there has been no trace of him since his escape. "He's fine," an acquaintance now assures us.

0 Kommentare

The Klagenfurt EXW gang made more than 20 million euros from the crypto token scam. The Klagenfurt gang spent some of it on their luxurious lifestyle - from the shark tank villa in Bali to the Audemar Piguet watch on their wrist - but by no means all of it. And during the investigation, it was not possible to trace the money back through the international convolutions.

The suspicion is therefore that EXW mastermind Benjamin H. is now enjoying money reserves in various secret crypto wallets abroad after his escape. There are initial indications of this.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
