Wie Malligas Speedbird ein zweites Leben bekommt

Wenn der heute 87-jährige Horst Malliga der „Krone“ in seiner Wohnung in Spielberg von seinem Leben erzählt, klingt es wie ein Roman aus einer anderen Zeit. 41 Jahre lang saß der Bundesheerpilot im Cockpit, flog vom Schulungsflieger bis zum Jet so gut wie alles, was Tragflächen hatte. 14.500 Flugstunden, davon etwa 7500 auf Jets, stehen in seinen Büchern. Er war Einsatzpilot, Fluglehrer, Vizeleutnant.