Chris Hemsworth: Darum hält seine Ehe mit Pataky

Auf die Frage, ob er bei seinen Kindern „Coolness-Punkte“ sammle, weil er ein großer Filmstar ist, offenbarte Chris im Februar gegenüber „People“: „Es ist ihnen egal. Es ist ihnen völlig egal. Ich glaube, als sie zum ersten Mal gemerkt haben, dass ich Thor bin, fanden sie das ziemlich cool. Und dann haben sie gemerkt, dass sie nicht fliegen können – und dann war es weniger cool. Jetzt sind sie einfach so: ,Ach, Papa, was auch immer.‘“