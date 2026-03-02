Vorteilswelt
Seit 2010 veheiratet

Chris Hemsworth: Darum hält seine Ehe mit Pataky

Society International
02.03.2026 16:00
Elsa Pataky und Chris Hemsworth
Elsa Pataky und Chris Hemsworth
Nur wenige Monate nachdem ihr Talentagent William Ward sie einander vorgestellt hatte, gaben sich Elsa Pataky und Chris Hemsworth 2010 das Jawort. Blitz-Romanze statt langem Zögern. Und das Beste: Die Liebe hält bis heute. Warum ihre Ehe auch nach all den Jahren noch so stark ist, hat der 42-jährige Schauspieler jetzt verraten.

Das Geheimnis? Schonungslose Ehrlichkeit! Im Interview mit dem „People“-Magazin schwärmt Chris Hemsworth von seiner Frau: „Mit Elsa bekommt man einen Nordstern der Wahrheit. Ich kann vielen anderen etwas zeigen – und sie sagen vielleicht: ,Großartige Arbeit!‘ Aber Elsa sagt mir, wenn es schlecht ist.“

Auch Elsa Pataky nimmt kein Blatt vor den Mund: „Ich sage ihm dann: ,Das ist eigentlich nicht lustig. Es funktioniert nicht.‘“

Für Hemsworth ist genau diese klare, manchmal harte Kritik der Schlüssel zu ihrer starken Ehe. Ihre „kritische Art der Einschätzung“ zeige, dass sie genau wissen, wer der andere ist – und was er wirklich kann.

Elsa Pataky und Chris Hemsworth
Elsa Pataky und Chris Hemsworth

Immer die „absolute Wahrheit“
Auch in seiner Schauspielkarriere verlässt sich der „Thor“-Darsteller auf Elsas kritischen Blick. „Elsas Ehrlichkeit ist mein Barometer dafür, ob etwas funktioniert. Das gilt für die Filme, die ich mache, für Werbespots – für alles“, betonte er. Von ihr bekomme er immer die „absolute Wahrheit“.

Der Hollywood-Star ergänzte: „Und manchmal ist sie ein wenig in Sanftheit verpackt, damit sie nicht meine Seele zerbricht – was ich sehr schätze.“

Chris „Thor“ Hemsworth oder Ed Sheeran: Wer geht beim Armdrücken als Sieger hervor?
Wer holte den Sieg?
Hemsworth und Sheeran traten zum Armdrücken an
27.02.2026
„Beste Entscheidung“
Darum hat Chris Hemsworth den USA Rücken gekehrt
25.02.2026

Drei Kinder krönen Glück
Das Paar hat eine 13-jährige Tochter namens India sowie die elfjährigen Zwillingssöhne Sasha und Tristan. Ihre Kinder kümmert Chris‘ weltweiter Ruhm allerdings nicht.

Auf die Frage, ob er bei seinen Kindern „Coolness-Punkte“ sammle, weil er ein großer Filmstar ist, offenbarte Chris im Februar gegenüber „People“: „Es ist ihnen egal. Es ist ihnen völlig egal. Ich glaube, als sie zum ersten Mal gemerkt haben, dass ich Thor bin, fanden sie das ziemlich cool. Und dann haben sie gemerkt, dass sie nicht fliegen können – und dann war es weniger cool. Jetzt sind sie einfach so: ,Ach, Papa, was auch immer.‘“

Society International
02.03.2026 16:00
