„Weißer Tod“ heuer gnadenlos: Rekord bei Opfern

Gemeinsam eine Lösung finden

Bei den Freeridern kommen die zahllosen Warnungen auf allen Kanälen offenbar nur begrenzt an, Forderungen nach Verboten bzw. Verrechnung höherer Einsatzkosten wurden laut. „Bei den Variantenfahrern gilt es wohl den Hebel anzusetzen“, sagt Viktor Horvath, Chef der Tiroler Alpinpolizei. „Dies müssen alle im Kuratorium für Alpine Sicherheit vertretenen Organisationen besprechen, um die beste Lösung zu finden“, fordert er. Von Einzelvorstößen hält er nichts.