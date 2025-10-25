Vorteilswelt
Sprung auf Rang drei

90.+7! Austria Lustenau ringt Rapid II nieder

2. Liga
25.10.2025 22:13
Austria Lustenau besiegt Rapid II.
Austria Lustenau besiegt Rapid II.(Bild: GEPA)

Austria Lustenau hat sich am Samstag in der 2. Liga auf Rang drei verbessert. 

Die Vorarlberger liegen nach einem Last-Minute-2:1-Sieg bei Rapid II noch neun Punkte hinter Spitzenreiter SKN St. Pölten.

Lustenaus Siegestor durch Matthias Maak fiel in der 97. Minute, die Hütteldorfer waren zu diesem Zeitpunkt nach Ausschlüssen von Daniel Nunoo (53.) und Amin Gröller (70.) numerisch geschwächt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
