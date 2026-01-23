Bei Sturm-Transfers kommt noch Leben in die Bude!

Beim ersten Auftritt unter Fabio Ingolitsch zeigten sich die vielen Baustellen bei Sturm. Vor allem in der anfälligen Defensive und der harmlosen Offensive braucht es noch Verstärkungen. Was dem neuen Trainer nicht schmeckte, was er beim 0:3 in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam positiv sah.
„Feyenoord habe kein Selbstvertrauen, sei verunsichert“, zeichneten die niederländischen Gazetten vor dem Spiel gegen Sturm ein düsteres Bild. Doch die Grazer waren nicht in der Lage, den angeschlagenen Gegner auf die Bretter zu schicken. Die Truppe von Fabio Ingolitsch konnte nie an die Leistungen in den guten Testspielen der Vorbereitung anknüpfen. In der Defensive gab es wieder die alte Leier: Der Meister kassierte nach ruhenden Bällen viel zu billige Gegentore. Und offensiv war man ein „Lüfterl“, Malone und Jatta machten keinen Stich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.