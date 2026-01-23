Bei Sturm-Transfers kommt noch Leben in die Bude!

„Feyenoord habe kein Selbstvertrauen, sei verunsichert“, zeichneten die niederländischen Gazetten vor dem Spiel gegen Sturm ein düsteres Bild. Doch die Grazer waren nicht in der Lage, den angeschlagenen Gegner auf die Bretter zu schicken. Die Truppe von Fabio Ingolitsch konnte nie an die Leistungen in den guten Testspielen der Vorbereitung anknüpfen. In der Defensive gab es wieder die alte Leier: Der Meister kassierte nach ruhenden Bällen viel zu billige Gegentore. Und offensiv war man ein „Lüfterl“, Malone und Jatta machten keinen Stich.