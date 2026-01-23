Weltstar mit Kult-Geige und Blogger der Musikszene

Im Rausch zugestochen: „Was hab’ ich bloß getan“
21-Jährige vor Gericht
Ein Abend, der nachklingt und das Linzer Brucknerhaus zum Treffpunkt für Musiker machte, die zu den besten der Welt zählen! Der Ausnahmegeiger Augustin Hadelich gab sein Brucknerhaus-Debüt und wurde dabei von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Alexander Soddy begleitet. Aber nicht alles lief glatt mit Richard Wagner, Sergei Prokofjew und Edward Elgar.
In der Brucknerhaus-Reihe „Große Orchester“ gastierten die Wiener Symphoniker unter Alexander Soddy, einem gefragten britischen Dirigenten. Der Star des Abends aber war der Ausnahme-Musiker Augustin Hadelich. Er gilt als einer der besten Geiger der Welt und macht jedes Werk zu einem Erlebnis – so auch Prokofjews Konzert für Violine und Orchester.