Weltstar mit Kult-Geige und Blogger der Musikszene

Ein Abend, der nachklingt und das Linzer Brucknerhaus zum Treffpunkt für Musiker machte, die zu den besten der Welt zählen! Der Ausnahmegeiger Augustin Hadelich gab sein Brucknerhaus-Debüt und wurde dabei von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Alexander Soddy begleitet. Aber nicht alles lief glatt mit Richard Wagner, Sergei Prokofjew und Edward Elgar.