Exekutive im Visier

IS-Anhänger (17) nach Anschlagsplänen in U-Haft

Oberösterreich
23.01.2026 18:12
Symbolbild
Symbolbild(Bild: AP/KHALIL HAMRA)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein 17-jähriger mutmaßlicher IS-Anhänger mit Anschlagsplänen befindet sich in Linz in U-Haft. Wie das Innenministerium bekannt gab, wurde der Jugendliche bereits Anfang Dezember festgenommen. Vorangegangen waren Ermittlungen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und des Landesamtes Staatsschutz und Extremismusbekämpfung.

0 Kommentare

Auf den Burschen waren die Verfassungsschützer aufmerksam geworden, nachdem er über soziale Medien radikale Inhalte mit Bezug auf die Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) verbreitet hatte. Die Festnahme des österreichischen Staatsbürgers erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz.

Im Zuge der Erhebungen ergaben sich Hinweise auf konkrete Anschlagsüberlegungen, wobei laut aktuellem Ermittlungsstand insbesondere Exekutivbedienstete in Österreich ins Visier genommen werden sollten. „Auch eine Ausreise in ein vom IS kontrolliertes Gebiet wurde von ihm in Erwägung gezogen“, teilte das Innenministerium mit.

Treueschwur auf den IS
Im Zusammenhang mit der Festnahme wurde an der Adresse des Burschen eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei konnte umfangreiches Beweismaterial – darunter mehrere elektronische Datenträger – sichergestellt werden. Auf dem Mobiltelefon des 17-Jährigen fanden die Ermittlerinnen und Ermittler IS-Propagandamaterial sowie selbst erstellte Videos. Ein Clip soll den Beschuldigten beim Ablegen eines Treueschwurs auf den IS zeigen.

Stark islamistisch-ideologische Radikalisierung
Vergleichbare Inhalte wurden in der Vergangenheit wiederholt bei Personen entdeckt, die Anschläge geplant hatten, wie etwa im Sommer 2024, als ein mutmaßlich beabsichtigtes Attentat rund um die Taylor-Swift-Konzerte in Wien verhindert werden konnte. Laut DSN soll der 17-Jährige eine „stark islamistisch-ideologische Radikalisierung“ aufweisen. Die Auswertung der sichergestellten Datenträger sowie die weiteren Ermittlungen würden noch andauern, hieß es.

„Für islamistischen Extremismus ist kein Platz“
Sollten dazu nicht bald konkrete Vorschläge seitens der EU auf dem Tisch liegen, „müssen wir uns auf die Ausarbeitung einer möglichen nationalen Lösung vorbereiten“, meinte Leichtfried. „Durch das entschlossene und zielgerichtete Einschreiten zeigen wir, dass für islamistischen Extremismus und Terrorismus in Österreich kein Platz ist“, erklärte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Er bedankte sich „bei allen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden und Sicherheitsorganisationen, die bei den Ermittlungen und der Festnahme mitgewirkt haben“.

Oberösterreich

