IS-Anhänger (17) nach Anschlagsplänen in U-Haft

Altersbeschränkung für soziale Medien gefordert

Staatssekretär für Verfassungsschutz Jörg Leichtfried (SPÖ) gratulierte den Ermittlerinnen und Ermittlern: „Durch ihre professionelle Arbeit konnte ein terroristischer Anschlag verhindert und somit unschuldige Menschenleben gerettet werden. Die Verbreitung von IS-Propaganda und selbst gedrehten Videos in den sozialen Medien zeigt einmal mehr, wie diese zu einem Brandbeschleuniger bei Onlineradikalisierung werden können. Diesem gefährlichen Phänomen muss dringend ein Riegel vorgeschoben werden, unter anderem mit einer Altersbeschränkung für die Nutzung von Social-Media-Plattformen. Es gilt außerdem, in einem ganzheitlichen Ansatz die Plattformen sicherer zu machen, konsequent gegen problematische, hetzerische Inhalte vorzugehen und die Medienkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer zu stärken.“