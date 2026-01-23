„Man hört, dass der erste Schuss nach hinten geht“

Genau 1:24 Minuten dauerte das Video, mit dem Ferrari am Freitag sein neues Auto für 2026 präsentierte. Also etwas länger als eine Formel-1-Runde in Monza. In Fiorano ging es dann gleich zum Shakedown auf die ersten Kilometer mit dem SF-26. Es ist der Schicksalswagen für Lewis Hamilton – doch Gerüchte aus Maranello verheißen nichts Gutes…
Während McLaren, Red Bull und Mercedes letzte Saison lange am 2025er weiterentwickelten, fokussierte sich Ferrari schon früher auf den SF-26. Die Italiener wollten gewappnet sein für die Reglement-Revolution mit neuem Auto-Design und 50 Prozent Elektro-Antrieb. „Das Auto ist das Ergebnis einer großartigen Teamleistung“, lobt Teamchef Fred Vasseur, „und markiert den Beginn einer völlig neuen Reise, wegen neuer Regeln, die für alle eine extreme Herausforderung darstellen.“
