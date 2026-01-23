„Man hört, dass der erste Schuss nach hinten geht“

Genau 1:24 Minuten dauerte das Video, mit dem Ferrari am Freitag sein neues Auto für 2026 präsentierte. Also etwas länger als eine Formel-1-Runde in Monza. In Fiorano ging es dann gleich zum Shakedown auf die ersten Kilometer mit dem SF-26. Es ist der Schicksalswagen für Lewis Hamilton – doch Gerüchte aus Maranello verheißen nichts Gutes…