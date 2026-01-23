Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Wurz zum neuen Ferrari

„Man hört, dass der erste Schuss nach hinten geht“

Formel 1
23.01.2026 18:30
Der neue SF-26 von Lewis Hamilton bei den ersten Runden in Fiorano.
Der neue SF-26 von Lewis Hamilton bei den ersten Runden in Fiorano.(Bild: AFP/FEDERICO SCOPPA)
Porträt von Ann Sophie Walten
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Ann Sophie Walten und Stefan Burgstaller

Genau 1:24 Minuten dauerte das Video, mit dem Ferrari am Freitag sein neues Auto für 2026 präsentierte. Also etwas länger als eine Formel-1-Runde in Monza. In Fiorano ging es dann gleich zum Shakedown auf die ersten Kilometer mit dem SF-26. Es ist der Schicksalswagen für Lewis Hamilton – doch Gerüchte aus Maranello verheißen nichts Gutes…

0 Kommentare

Während McLaren, Red Bull und Mercedes letzte Saison lange am 2025er weiterentwickelten, fokussierte sich Ferrari schon früher auf den SF-26. Die Italiener wollten gewappnet sein für die Reglement-Revolution mit neuem Auto-Design und 50 Prozent Elektro-Antrieb. „Das Auto ist das Ergebnis einer großartigen Teamleistung“, lobt Teamchef Fred Vasseur, „und markiert den Beginn einer völlig neuen Reise, wegen neuer Regeln, die für alle eine extreme Herausforderung darstellen.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
128.214 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
119.154 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.799 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf