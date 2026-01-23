Vorteilswelt
15 Millionen Kopfgeld

Weltweit gesuchter Olympia-Starter festgenommen!

23.01.2026 18:44
Ryan Wedding
Ryan Wedding
Der frühere Snowboarder und Olympia-Teilnehmer von 2002 Ryan Wedding wird seit Jahren wegen Drogenschmuggels und Mordes weltweit gesucht. 15 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 13 Millionen Euro) hat das FBI als Kopfgeld auf den 44-jährigen Kanadier ausgesetzt – nun wurde er verhaftet.

Laut NBC News und mehrere US-Medien, schlug nun die Falle zu, US-Fahnder haben Wedding, der auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher stand, nach jahrelangen Ermittlungen festgenommen.

Wedding wird beschuldigt, Kokain im Wert von hunderten Millionen Dollar von Kolumbien über Mexiko in die USA und nach Kanada geschmuggelt zu haben. Er sei „extrem gefährlich“, „extrem gewalttätig“ und „extrem reich“, erklärt FBI-Direktor Kash Patel.

Unter Mafia-Schutz
Außerdem stehe Wedding, der bei den Olympischen Spielen von Salt Lake City im Parallel-Riesentorlauf den 24. Platz belegte, unter dem Schutz des mexikanischen Sinaloa-Kartells. In den kommenden Tagen soll eine Pressekonferenz weitere Details zur Verhaftung liefern. 

