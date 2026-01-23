„Das hat sich Julia Scheib selbst erarbeitet“

Julia Scheib könnte schon am Samstag im Riesentorlauf von Spindlermühle Geschichte schreiben. Gewinnt die Steirerin und fährt Camille Rast nicht in die Top-6, gehört die kleine Kristallkugel ihr. Damit würde eine lange Wartezeit aus österreichischer Sicht zu Ende gehen. Der bislang letzte Riesentorlauf-Gesamtsieg ist schon zehn Jahre her. 2015/16 brachte Eva-Maria Brem die Kristallkugel im letzten Rennen der Saison über die Ziellinie.