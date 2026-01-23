„Jedes Mal wie ein kleines Familientreffen“

Kampf um die Play-offs

Auch bei der nächsten sportlichen Zusammenkunft am Samstag (20.15 Uhr) will man wieder zeigen, was in der Mannschaft steckt. Im Sportzentrum Eisenstadt wartet Krems – und ein harter Kampf um den Einzug in die Play-offs. Kann ein Sieg eingefahren werden, gehört man zu den vier besten Teams der Liga und spielt in den nächsten Wochen um den Meistertitel der Niederösterreichischen Landesliga. Doch das gelingt nur mit den Fans im Rücken, weiß auch Krammer. „Am Eis spielt es sich leichter, wenn wir wissen, dass die Leute hinter uns stehen. Das motiviert extrem.“ Dieser Unterschiedsfaktor soll auch am Samstag spürbar sein. Nach Wunsch mit einem Heimsieg und der dazugehörigen Aftershow-Party im Stammlokal der Raptors gegenüber der Eishalle. „Ein, zwei Bier sind immer noch gegangen, auch wenn wir nicht gewinnen sollten“, schmunzelt sie. Tobi Frank