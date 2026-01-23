„In Syrien haben Frauen diese Freiheiten nicht“

Steiner im Einzelbewerb in Nove Mesto Sechste
Olympia-Ticket fix?
Seit Anfang des Jahres sind die verpflichtenden Werte- und Orientierungskurse mit zusätzlichen Inhalten erweitert worden. Zuwanderer lernen nun, wie Österreich funktioniert – von Gesetzen über Polizei bis zur Gleichberechtigung. Die „Krone“ war vor Ort und hat mit den Teilnehmern gesprochen.
Fünf Tage, 37 Stunden, kein Ausweichen. Der Werte- und Orientierungskurs des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ist für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte verpflichtend. Wer fernbleibt oder abbricht, muss mit Sanktionen rechnen. Inhaltlich geht es um Demokratie, Rechtsstaat, Arbeit, Sicherheit und Zusammenleben – seit 2026 deutlich ausgeweitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.