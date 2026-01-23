Vorteilswelt
Besuch im Wertekurs

„In Syrien haben Frauen diese Freiheiten nicht“

Wien
23.01.2026 19:00
Mit Anfang des Jahres wurden die Werte- und Orientierungskurse von drei auf fünf Tage ...
Mit Anfang des Jahres wurden die Werte- und Orientierungskurse von drei auf fünf Tage ausgeweitet. Die „Krone“ war beim neuen Modul „Polizei und Sicherheit“ dabei.(Bild: Heinz Stephan Tesarek)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Seit Anfang des Jahres sind die verpflichtenden Werte- und Orientierungskurse mit zusätzlichen Inhalten erweitert worden. Zuwanderer lernen nun, wie Österreich funktioniert – von Gesetzen über Polizei bis zur Gleichberechtigung. Die „Krone“ war vor Ort und hat mit den Teilnehmern gesprochen. 

Fünf Tage, 37 Stunden, kein Ausweichen. Der Werte- und Orientierungskurs des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ist für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte verpflichtend. Wer fernbleibt oder abbricht, muss mit Sanktionen rechnen. Inhaltlich geht es um Demokratie, Rechtsstaat, Arbeit, Sicherheit und Zusammenleben – seit 2026 deutlich ausgeweitet.

