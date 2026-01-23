Vorteilswelt
U17-Held begeistert

Sturm: Warum man sich diesen Namen merken sollte

Steiermark
23.01.2026 18:30
Luca Weinhandl, der am 11. Jänner gerade einmal seinen 17. Geburtstag gefeiert hat, erlebte nun ...
Luca Weinhandl, der am 11. Jänner gerade einmal seinen 17. Geburtstag gefeiert hat, erlebte nun in Rotterdam seine Profi-Premiere im Sturm-Trikot.(Bild: AP/Patrick Post)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Diesen Namen sollten Sie sich merken! Mit gerade einmal 17 Jahren feierte Luca Weinhandl seine Premiere für Sturm. Der Jungspund ist damit der jüngste österreichische Europa-League-Debütant überhaupt. Kollegen und Trainer schwärmen vom hochtalentierten Nachwuchsnationalspieler.

0 Kommentare

„Luca ist unglaublich“, strahlte Sturm-Regisseur Otar Kiteishvili über Premierenmann Weinhandl. „Er ist noch so jung, ist aber sensationell mit dem Druck umgegangen. Mit 17 Jahren habe ich noch nicht einmal erste Liga gespielt – und er nun in der Europa League.“ Und das gegen Feyenoord Rotterdam vor über 30.000 Fans.

