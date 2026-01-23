Sturm: Warum man sich diesen Namen merken sollte

„Kerims Abschlüsse sind ein Wahnsinn“
Lob für Bullen-Talent:
Diesen Namen sollten Sie sich merken! Mit gerade einmal 17 Jahren feierte Luca Weinhandl seine Premiere für Sturm. Der Jungspund ist damit der jüngste österreichische Europa-League-Debütant überhaupt. Kollegen und Trainer schwärmen vom hochtalentierten Nachwuchsnationalspieler.
„Luca ist unglaublich“, strahlte Sturm-Regisseur Otar Kiteishvili über Premierenmann Weinhandl. „Er ist noch so jung, ist aber sensationell mit dem Druck umgegangen. Mit 17 Jahren habe ich noch nicht einmal erste Liga gespielt – und er nun in der Europa League.“ Und das gegen Feyenoord Rotterdam vor über 30.000 Fans.
