Sturm: Warum man sich diesen Namen merken sollte

„Luca ist unglaublich“, strahlte Sturm-Regisseur Otar Kiteishvili über Premierenmann Weinhandl. „Er ist noch so jung, ist aber sensationell mit dem Druck umgegangen. Mit 17 Jahren habe ich noch nicht einmal erste Liga gespielt – und er nun in der Europa League.“ Und das gegen Feyenoord Rotterdam vor über 30.000 Fans.