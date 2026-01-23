Feuer im Familienbetrieb: „Herz schmerzt extrem!“

Verzweifelte Gesichter am Tag nach dem verheerenden Brand im Köstendorfer Ortsteil Weng. Karl Lauterbacher, der das Sägewerk samt Familienbäckerei in fünfter Generation betreibt, ist den Tränen nahe. „Ich bin um drei Uhr früh heim, habe kein Auge zugedrückt. Und jetzt muss ich mit den Brandermittlern durch das Haus gehen. Das Herz schmerzt extrem“, schildert der Junior-Chef.