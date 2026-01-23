Vorteilswelt
Sägerwerk und Bäckerei

Feuer im Familienbetrieb: „Herz schmerzt extrem!“

Salzburg
23.01.2026 19:00
Junior-Chef Karl Lauterbacher vor dem ramponierten Gebäude
Junior-Chef Karl Lauterbacher vor dem ramponierten Gebäude(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Durch den Brand in Köstendorf (Salzburg) steht eine 1200 Jahre alte Traditionsbäckerei vor dem Ende. Das 400 Jahre alte Gebäude ist kaputt, der Schaden beträgt Millionen, das Bedauern ist groß.

Verzweifelte Gesichter am Tag nach dem verheerenden Brand im Köstendorfer Ortsteil Weng. Karl Lauterbacher, der das Sägewerk samt Familienbäckerei in fünfter Generation betreibt, ist den Tränen nahe. „Ich bin um drei Uhr früh heim, habe kein Auge zugedrückt. Und jetzt muss ich mit den Brandermittlern durch das Haus gehen. Das Herz schmerzt extrem“, schildert der Junior-Chef.

