ÖSV-Superstarterin bestätigt ihr Olympiaticket

Nach sensationellem Start führte die Kästle-Pilotin ihr Viertelfinale bis kurz vor Schluss an – am Ende zog sie im Fotofinish als Zweite ins Halbfinale ein. Auch da lag sie nach Topstart in Front, bevor sie ein Tor verpasste und ins kleine Finale musste, wo der Polizeisportlerin neuerlich der beste Start gelang, ehe sie auf der Zielgerade auf Rang acht zurückfiel.