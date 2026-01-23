Vorteilswelt
In Veysonnaz

ÖSV-Superstarterin bestätigt ihr Olympiaticket

Vorarlberg
23.01.2026 18:55
„Rauch-Racerin“ Sonja Gigler (li.) dominierte in Veysonnaz ihre Läufe vom Start weg.
„Rauch-Racerin“ Sonja Gigler (li.) dominierte in Veysonnaz ihre Läufe vom Start weg.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Mit der Finalqualifikation für die beiden Weltcuprennen in Veysonnaz hatte Sonja Gigler auf den letzten Drücker die ÖSV-Norm für die Olympia-Teilnahme erfüllt. „Da ist mir ein gewaltiger Stein vom Herzen gefallen“, verriet die 24-jährige Vorarlbergerin am Donnerstag der „Krone“.

0 Kommentare

 „Wobei mein persönlicher Anspruch schon mehr als ein 15. und 16. Platz ist, wie jetzt hier in der Qualifikation“, erklärte die „Rauch-Racerin“. „Aber alles Schritt für Schritt.“ Der nächste Schritt gelang ihr gleich am Freitag.

Mit ihren zwei überstandenen Qualis für die Rennen in Veysonnaz schaffte Sonja Gigler die ...
Mit ihren zwei überstandenen Qualis für die Rennen in Veysonnaz schaffte Sonja Gigler die geforderte Norm.(Bild: GEPA)

Nach sensationellem Start führte die Kästle-Pilotin ihr Viertelfinale bis kurz vor Schluss an – am Ende zog sie im Fotofinish als Zweite ins Halbfinale ein. Auch da lag sie nach Topstart in Front, bevor sie ein Tor verpasste und ins kleine Finale musste, wo der Polizeisportlerin neuerlich der beste Start gelang, ehe sie auf der Zielgerade auf Rang acht zurückfiel.


Sonja Gigler kämpft in Veysonnaz um Top-Ergebnisse.
Ländle-Skicrosserin
Sonja Gigler schafft die ÖSV-Norm für die Spiele!
22.01.2026
Nach drei Jahren
Katrin Ofner steht wieder auf einem Weltcup-Podest
23.01.2026

Den Sieg holte sich Sandra Näslund (Sd), Katrin Ofner fuhr als Dritte zum ersten Stockerlplatz der ÖSV-Damen in dieser Saison. Der Vorarlberger Nici Lussnig kam bei den Herren auf Platz 30 – Youri Duplessis Kergormard (Fra) bejubelte seinen vierten Weltcupsieg. 

