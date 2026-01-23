Stars zwischen Glamour, Freude und Familien-Dramen

In Kitzbühel feiern Stars wie Arnold Schwarzenegger und Ralf Moeller, in Hollywood freut man sich über Oscar-Nominierungen und in Österreich glänzen die VIPs am Theater. Doch eine Familie hat besonders für Schlagzeilen gesorgt: Die Beckhams. Wie es zu solch einer Eskalation in der Familie kam? Dies und mehr gibt es in Adabei Prime.