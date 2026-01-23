Barbesitzer von Crans-Montana aus U-Haft entlassen

Ermittlungen zum Brand dauern an

Die Ermittlungen zur Brandursache und zu Morettis möglicher Verantwortung dauern weiterhin an. Der Brand hatte nicht nur zahlreiche Opfer gefordert, sondern auch eine breite Debatte über Sicherheitsvorschriften im Walliser Nachtleben ausgelöst. Das Zwangsmassnahmengericht gab bekannt, zu diesem Fall keine weiteren Stellungnahmen abzugeben.