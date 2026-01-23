Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 2 Kreuzbandrissen

Erstmals seit 2023 wieder auf das Podest gefahren

Wintersport
23.01.2026 18:50
Michael Scharnagl konzentriert sich in dieser Saison auf Slalom und Riesentorlauf.
Michael Scharnagl konzentriert sich in dieser Saison auf Slalom und Riesentorlauf.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Kreuzbandriss, WM-Medaille, Kreuzbandriss, Papa geworden - und jetzt wieder erstmals seit 2023 auf das Podest gefahren! Der sehbehinderte Tiroler Skifahrer Michael Scharnagl, der einen Vollzeitjob als Physiotherapeut hat und seine Ehefrau über das Skifahren kennenlernte, holte beim Paraski-Weltcup im deutschen Feldberg mit Guide Lilly Sammer einen zweiten und einen dritten Platz im Slalom.

0 Kommentare

Als Bub fuhr Michi in Kirchbirchl sehr viel Ski, nahm auch an Rennen teil. In der dritten Klasse der Volksschule informierte der Lehrer die Eltern, dass ihr Sohn nicht mehr gut von der Tafel lesen könne. Erster naheliegender Gedanke: Er braucht eine Brille.

Doch dann stellte sich heraus, dass Scharnagl schon seit der Geburt Morbus Stargardt hat. Bei dieser Makuladegeneration nimmt das Sehvermögen immer mehr mehr ab. Aktuell hat der 36-Jährige auf dem rechten Auge vier Prozent Sehvermögen, auf dem linken zwei Prozent. Davon merkt man beim Skifahren aber so gut wie nichts.

Michael Scharnagl fuhr in Feldberg erstmals seit 2023 wieder auf das Stockerl.
Michael Scharnagl fuhr in Feldberg erstmals seit 2023 wieder auf das Stockerl.(Bild: GEPA)

Guide Lilly ist erst 16 Jahre alt
Freitag fuhr er im zweiten Durchgang sogar Bestzeit. Für Michis Guide Lilly, 16-jähriger Schülerin im Schigymnasium Saalfelden, waren es in Feldberg die ersten Weltcup-Podestplatzierungen. Interessant: Sie ist in Elmau die Nachbarin von Paraski-Cheftrainer Manfred Widauer, kam auf Vermittlung von ihm zu Scharnagl. Der Tiroler schwärmt: „Mein früherer Guide Florian ist Papa geworden, ich war auf der Suche. Und dann kam Anfang der Saison Lilly. Das passt perfekt, sie fährt unglaublich gut Ski und ist ein toller Mensch.“

Ehefrau durch das Skifahren kennengelernt
Auch vom Coach hat Scharnagl eine sehr hohe Meinung: „Ein absoluter Fachmann in allen Belangen. Nicht umsonst hat er mit Felix Neureuther und Beat Feuz große Erfolge gefeiert. Er kennt Gott und die Welt, sorgt für perfekte Rahmenbedingungen. Und Paraskifahren ist jetzt nicht das prestigeträchtigste Projekt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich so reinhaut wie Manfred.“

Durch das Skifahren hat Michael übrigens auch seine heutige Ehefrau Eva kennengelernt. Sie war im Paraski-Weltcup als Guide für die slowakische Fahrerin Alexandra Rexova unterwegs: „Bei einem Kaffee sind wir ins Gespräch gekommen.“ 2024 war privat das Traumjahr. Erst kam im Februar ihre Tochter zur Welt, ehe Eva und Michael im August heirateten.

Einst war Marco Friedl sein Patient
Neben dem Skifahren arbeitet Scharnagl, der schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich hat, als selbständiger Physiotherapeut. Seine Praxis Myo-Physiotherapie erfreut sich in Kirchbichl großer Beliebtheit. Einst war auch der heutige Fußball-Teamspieler Marco Friedl (Werder Bremen) sein Patient: „Das war, als er noch im Nachwuchs von Bayern München gespielt hat. Er kommt auch aus Kirchbichl, ich kenne seine Tante sehr gut.“

Nach der Ausbildung arbeitete Michi übrigens das erste Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff: „Ich wollte etwas von der Welt kennenlernen. Am schönsten war es in der Karibik.“ Seine Sehbehinderung ist für den Beruf sogar ein Vorteil: „Ich bekomme von meinen Patienten immer wieder das Feedback, dass mein Gespür besonders gut ist und ich ihnen sehr gut helfen kann.“

Jubel auch bei Aigner-Geschwistern und Elina Stary
Wieder eine Klasse für sich war in Feldberg Johannes Aigner, der mit Guide Nico Haberl beide Slalom-Rennen gewann. Seine Schwester Veronika holte mit Guide Elisabeth Aigner einen Sieg und einen zweiten Platz - so wie auch Elina Stary mit Guide Stefan Winter. Österreich ist im Skifahren mit Sehbehinderung überragend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
128.861 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
120.112 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.801 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Mehr Wintersport
In Veysonnaz
ÖSV-Superstarterin bestätigt ihr Olympiaticket
Nach 2 Kreuzbandrissen
Erstmals seit 2023 wieder auf das Podest gefahren
15 Millionen Kopfgeld
Weltweit gesuchter Olympia-Starter festgenommen!
Als Single zu Olympia
Vonn: „Freue mich darauf, das auszuprobieren“
Krone Plus Logo
Sieg-Duo bewundert sie
„Das hat sich Julia Scheib selbst erarbeitet“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf