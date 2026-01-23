Erstmals seit 2023 wieder auf das Podest gefahren

Guide Lilly ist erst 16 Jahre alt

Freitag fuhr er im zweiten Durchgang sogar Bestzeit. Für Michis Guide Lilly, 16-jähriger Schülerin im Schigymnasium Saalfelden, waren es in Feldberg die ersten Weltcup-Podestplatzierungen. Interessant: Sie ist in Elmau die Nachbarin von Paraski-Cheftrainer Manfred Widauer, kam auf Vermittlung von ihm zu Scharnagl. Der Tiroler schwärmt: „Mein früherer Guide Florian ist Papa geworden, ich war auf der Suche. Und dann kam Anfang der Saison Lilly. Das passt perfekt, sie fährt unglaublich gut Ski und ist ein toller Mensch.“