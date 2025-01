Wollen Sie Bischof werden? Was es dafür braucht

Am Samstag dankt die Kirche Kardinal Christoph Schönborn zum Abschied mit einem Gottesdienst im Stephansdom. Wären auch Sie gerne allein dem Papst unterstellt? Als Bischof geht das: Da tragen Sie als „Aufseher“ in der Nachfolge der Apostel „die höchste geistliche, leitende und rechtliche Verantwortung“ in der Diözese. „Kraft der Bischofsweihe verkörpert er seine Ortskirche in der gesamten Kirche und ist auch für die Einheit seiner Diözese mit der Weltkirche verantwortlich“, erklärt dazu die Erzdiözese Wien.