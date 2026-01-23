Preise für Skitickets in der Schweiz intransparent

Sie nimmt einmal jährlich die Preismodelle von elf Schweizer Skigebieten unter die Lupe. Diesmal hätten fünf davon keine Angaben zu der Preisobergrenze gemacht, hieß es am Freitag. Dort müssten vor allem an Tagen mit hoher Auslastung überteuerte Preise bezahlt werden, was vor allem Familien belaste, die nicht an Werktagen auf die Pisten gehen könnten. Grundsätzlich sind die Preise bei dynamischen Modellen variabel. In der Regel kosten die Tickets weniger, je früher sie gebucht werden, oder umso geringer die Nachfrage an einem Tag ist. Umgekehrt steigen die Preise, wenn zum Beispiel viele Menschen auf den Skipisten erwartet werden.